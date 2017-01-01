- 01.01 10:14 Читатели NEWSru.co.il поддерживают законопроект о Новом годе, но многие против ночного шума. Итоги опроса
- 01.01 10:14 Посольство Израиля в Турции: в клубе Reina в Стамбуле новый год отмечали четыре израильтянки
- 01.01 10:05 Воды в Кинерете становится все больше
- 01.01 10:00 Как наполняется Кинерет. Ударный декабрь
- 01.01 09:52 В Бурунди убит министр природных ресурсов
- 01.01 09:47 Гражданка Израиля пропала без вести в Стамбуле
- 01.01 09:42 В теракте в Стамбуле ранена израильская женщина
- 01.01 09:38 В Израиле увеличена минимальная зарплата
- 01.01 09:36 Теракты в Израиле в 2016 году: 125 нападений, 15 погибших, рекордно низкое число ракетных обстрелов
- 01.01 09:04 В Иудее и Самарии задержано 7 палестинцев
- 01.01 08:41 Израильтянка ранена в теракте в Стамбуле
- 01.01 08:30 2017 год: первый погибший и раненые в ДТП
- 01.01 08:23 Документальное кино в Израиле и история Канского фестиваля. Интервью с Надеждой Бакурадзе
- 01.01 08:09 Прогноз погоды: по-прежнему прохладно