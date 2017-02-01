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- 01.02 19:14 Противостояние в Амоне: БАГАЦ утвердил эвакуацию
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- 01.02 19:03 Амона: половина жителей эвакуирована